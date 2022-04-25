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В Минтруда напомнили о вступлении в силу 1 июля новых правил оформления инвалидности

Евгений Белоусов

Общество
В Минтруда напомнили о вступлении в силу 1 июля новых правил оформления инвалидности
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новые правила признания человека инвалидом вступают в силу с 1 июля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в понедельник, 25 апреля.

До 1 июля включительно продолжает действовать временный порядок признания инвалидом. Он подразумевает продление инвалидности на шесть месяцев без оформления медицинской организацией направления на медико-социальную экспертизу.

Однако теперь в настоящее время дальнейшее продление ременного порядка не планируется. Поэтому люди, чья инвалидность оканчивается 1 июля должны своевременно оформить направления на МСЭ.

До этого сообщалось, что ведущие церемоний бракосочетания в Москве посещают семинары «Технологии инклюзивного взаимодействия в работе органов ЗАГС», разработанные экспертами Университета правительства столицы. Программа для сотрудников ЗАГС направлена на улучшение условий бракосочетания граждан с инвалидностью. Все участники программы получат удостоверение о повышении квалификации.

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