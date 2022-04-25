Какие витамины необходимы для организма: польза и вред

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Весной организм человека перестраивается на другие биологические ритмы и сталкивается с авитаминозом. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, в чем польза каждого из витаминов.

Витамин А жизненно необходим для нашего организма: он отвечает за здоровье глаз, иммунную систему, влияет на синтез белка. Кроме того, этот витамин очень полезен для беременных женщин, так как влияет на развитие плода. Как рассказала «ВМ» врач-косметолог Лилия Дышлевая, витамин А снижает заболеваемость раком, особенно легких, и улучшает зрение. Врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног отмечает, что при недостатке витамина А могут развиться конъюнктивит, сухость кожи и другие проблемы с эпидермисом, а также может снизиться зрение в темноте.

Витамины группы B — В1, В2, В3, В6, В9 и В12 — обеспечивают правильную работу нервных клеток, рассказала «ВМ» врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова. Витамины этой группы содержатся в яйцах, молоке, мясе, рыбе, морепродуктах, картофеле, а также в бобовых и зерновых культурах. Диетолог Марина Макиша утверждает, что все витамины В необходимы для борьбы со стрессом и депрессивными состояниями. Также они помогают снизить утомляемость. По словам врача-невролога тверской клиники «РЖД-Медицина», доктора медицинских наук Геннадия Жданова, витамины группы В могут быть одними из лучших природных антидепрессантов.

Многие верят, что аскорбиновая кислота, или витамин С, способна нейтрализовать атаку опасных вирусных инфекций. Поэтому многие часто дают ее детям ради профилактики. Марина Макиша объясняет, есть такое понятие, как профилактическая доза витамина С. Конкретные дозировки есть и для детей, и для взрослых. Именно от них следует отталкиваться, принимая витамин C в качестве профилактики. Однако поступать так следует лишь при недостатке в рационе фруктов и овощей.

— Если съесть слишком много синтетического витамина C, он может спровоцировать крапивницу и аллергические реакции, — подчеркнула диетолог Елена Соломатина.

От недостатка витамина D люди чаще всего страдают под конец зимы. В это время дни короткие, почти нет солнца, а витамин D вырабатывается кожей под воздействием ультрафиолетовых лучей. Елена Соломатина рассказала, что недостаточное количество витамина D в организме может стать причиной развития остеомаляции, депрессии и даже снижения иммунного ответа на вирусные инфекции.

— Принимать витамин D нужно во время еды или сразу после один раз в день, но не на голодный желудок. Независимо от вида еды — это не обязательно должна быть, например, жирная пища. В медицинских кругах часто советуют жирорастворимый витамин D, — объяснила врач-эндокринолог Анастасия Тараско.

Витамин Е, или токоферол, помогает сохранить привлекательную внешность и продлить молодость. Этот полезный микроэлемент улучшает репродуктивную функцию и предотвращает угрозу выкидыша, рассказал «ВМ» врач-эндокринолог Владислав Бондаренко. Особо полезен, по его словам, этот витамин представительницам прекрасного пола. Кроме того, утверждает Бондаренко, витамин Е поддерживает здоровье легких и помогает очистить организм от пагубного воздействия сигаретного дыма. Поэтому он буквально незаменим для курильщиков.

Витамин К необходим для нормализации работы двух процессов: свертывания крови и минерализации костной ткани. Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала «ВМ», что этот витамин существует в двух формах — K1 и K2. К1 содержится в продуктах растительного и животного происхождения. А К2, в отличие от первого, не поступает в организм извне, а вырабатывается в кишечнике под воздействием микрофлоры. Романенко подчеркнула, что дефициту витамина K чаще подвержены женщины в период менопаузы, пожилые люди и обладатели определенных мутаций.