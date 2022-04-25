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Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% годовых

Евгений Белоусов

Общество
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9% годовых
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов годовых. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по экономическим вопросам в понедельник, 25 апреля.

— Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12 процентов (мы ее не так давно установили) до девяти процентов годовых, — заявил Путин.

По его словам, нынешняя ситуация в стране достаточно позитивна, это дает возможность сделать шаг по снижению процентной ставки, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Путин поручил добиться снижения уровня бедности населения и неравенства граждан по доходам в 2022 году. Первый доклад по выполнению поручения президента должен состояться до 15 июня, а последующие — ежеквартально.

Также глава государства поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат, зарплат бюджетников, МРОТ и прожиточного минимума.

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