Украинского солдата задержали за убийство и насилие над жителями Мариуполя

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Следователи задержали украинского военного за убийство и сексуальное насилие в отношении мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СК РФ) в понедельник, 25 апреля.

По данным ведомства, в начале апреля украинские солдаты в Мариуполе задержали двух мирных граждан, проезжавших на велосипеде мимо блокпоста. Люди представились мужем и женой. Солдаты, проигнорировав наличие у обоих мирных жителей украинских паспортов с мариупольской пропиской, заперли их в подвале. После, употребив алкоголь, задержанный украинский солдат изнасиловал женщину, а вступившегося за нее мужчину застрелил.

В содеянном он сознался, а его сослуживцы, также задержанные СК, подтвердили всю информацию о преступлении, говорится в сообщении.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом. Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело.

Как стало известно позднее, неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян, телеведущей Ольги Скабеевой других известных журналистов.