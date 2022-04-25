Uniper видит возможность платить за российский газ в евро

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Немецкий концерн Uniper считает возможным в будущем платить за российский газ в евро с учетом требований России по расчетам за топливо. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

В сообщении говорится, что после первоначальной оценки Uniper по-прежнему считает обработку платежей в евро возможной в будущем. Компания находится в «тесном контакте» с немецким правительством по части этого вопроса. Представитель компании отметил, что в данной ситуации нужно действовать в соответствии с актуальным законодательством о санкциях.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Об этом глава государства сообщил в среду, 23 марта. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения.

Спустя неделю глава государства подписал соотвутствующий указ.

Недавно стало известно, что компания «Газпром» продолжает штатно поставлять газ для транзита через Украину.