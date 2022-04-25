Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Uniper видит возможность платить за российский газ в евро

Антон Махов

В мире
Uniper видит возможность платить за российский газ в евро
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Немецкий концерн Uniper считает возможным в будущем платить за российский газ в евро с учетом требований России по расчетам за топливо. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

В сообщении говорится, что после первоначальной оценки Uniper по-прежнему считает обработку платежей в евро возможной в будущем. Компания находится в «тесном контакте» с немецким правительством по части этого вопроса. Представитель компании отметил, что в данной ситуации нужно действовать в соответствии с актуальным законодательством о санкциях.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Об этом глава государства сообщил в среду, 23 марта. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения.

Спустя неделю глава государства подписал соотвутствующий указ.

Недавно стало известно, что компания «Газпром» продолжает штатно поставлять газ для транзита через Украину.

Санкции Россия Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте