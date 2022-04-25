Минобороны сообщило об уничтожении передававших ВСУ западное оружие шести подстанций

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России уничтожили на Украине шесть подстанций, которые использовались для передачи украинским военным западного вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 25 апреля.

По его словам, подстанции располагались в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень. Кроме того, за прошедшие сутки российская армия при помощи ракет воздушного базирования уничтожила 27 украинских военных объектов.

— За день сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Изюм, Донецк и Харьков, — добавил Конашенков.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию». Более того, основная задача Штатов — ослабить Москву и сделать так, чтобы ее голос в мире ничего не значил.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.