Глава МИД России: Вашингтон отказался почти от всех контактов с Москвой

Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты отказываются от любых контактов с российской стороной на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр также обратил внимание на то, что Вашингтон и его соратники стали все чаще использовать термин «правила», который применяется только тогда, когда они требуют от всех «хорошего поведения», настаивая уже не на соблюдении международного права, а на уважении миропорядка, основанного на правилах.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва будет принимать за правила лишь нормы международного права, ключевым принципом которого является суверенное равенство государств. Лавров указал, что Вашингтон сейчас продвигает собственные «правила», требуя от остального мира слепо следовать за ними. Об этом отечественный министр заявил в интервью телепередаче «Большая игра» на Первом канале.

В этом же интервью глава российского МИД заявил, что Москва придерживается принципиальной позиции, согласно которой нельзя допустить ядерной войны, опасность которой нельзя недооценивать на сегодняшний день.