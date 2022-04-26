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Лавров: конфликт на Украине закончится договором между странами

Егор Провоторов

В мире
Лавров: конфликт на Украине закончится договором между странами
Фото: МИД РФ

Конфликт на Украине в любом случае завершится подписанием договора, однако его параметры будут определяться, исходя из стадии военных действий, во время которой он будет заключен, заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник 25 апреля.

В программе «Большая игра» на Первом канале глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что связь между ситуацией «на земле» и очертаниями мирного урегулирования с официальным Киевом существует.

— И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше, — подчеркнул российский министр.

В этом же интервью глава дипломатического ведомства России рассказал, что Соединенные Штаты прекратили практически все контакты с российской стороной на фоне специальной операции на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон пытается заставить весь остальной мир слепо следовать за собой и соблюдать непонятные «правила».

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