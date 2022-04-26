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Жителям и гостям столичного региона пообещали теплую погоду 26 апреля

Егор Провоторов

Город
Жителям и гостям столичного региона пообещали теплую погоду 26 апреля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В предстоящий вторник, 25 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона. Синоптики пообещали жителям и гостям столичного региона облачную погоду с прояснениями, а также кратковременные дожди.

Воздух в Москве прогреется до 17 градусов, в области — до 18 градусов выше нуля. Ветер будет дуть в западном направлении, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление к середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха около 60 процентов, пишет сайт «Метеоновости».

Синоптики рассказали о низком уровне атмосферного давления, содержание кислорода в воздухе будет в ощутимом дефиците. Геомагнитный фон в понедельник будет преимущественно спокойным.

— Такие внешние условия для практически здоровых и не метеозависимых людей являются привычными и не вызывают дискомфортных реакций. Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хронических обструктивных болезней органов дыхания, а также перенесших острые заболевания дыхательной системы с проявлениями кислородной недостаточности они могут стать причиной ухудшения самочувствия, — подчеркнули синоптики.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал в первую половину последней недели апреля в центре европейской России и в Москве по-настоящему майскую погоду.

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