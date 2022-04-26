В ФРГ спрогнозировали попытки центробанков «прятать» свои долларовые резервы

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Заморозка резервов российского Центробанка может подтолкнуть финансовые регуляторы других государств к тому, чтобы «прятать» свои валютные резервы. Об этом в беседе с немецкой газетой Wirtschafts Woche профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.

По мнению специалиста, центробанки других стран могут сделать это через создание «государственных подставных фирм». Он уверен, что теперь все неблизкие США страны будут задаваться вопросом, стоит ли им продолжать хранить сбережения на западных счетах.

— Валютные резервы можно скрыть, и у центральных банков есть способы и средства скрыть свою идентичность на финансовом рынке, — подчеркнул Кранен.

Как пишет РИА Новости, немецкий аналитик высказал предположение, что государства начнут хранить финансовые средства небольшими частями на частных рынках. По этой причине владельца денег будет трудно определить. Это позволит сохранить инвестиции на западных финансовых рынках.

Накануне аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что избыточное укрепление рубля влечет за собой негативные последствия для бюджета.