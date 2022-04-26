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WP: Киев просит у Вашингтона два миллиарда долларов помощи ежемесячно

Егор Провоторов

В мире
WP: Киев просит у Вашингтона два миллиарда долларов помощи ежемесячно
Фото: Pixabay

Украинские власти просят американскую администрацию о чрезвычайной экономической помощи в размере как минимум 2 миллиардов долларов ежемесячно, заявляя, что без этих денег гуманитарный кризис в стране может только усугубиться. Об этом в понедельник, 25 апреля, пишет The Washington Post со ссылкой на слова главы Минфина Украины Сергея Марченко.

— Мы должны восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну, — заявил украинский чиновник в интервью американской газете.

По словам Марченко, поддержка из Штатов необходимо для постоянной выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. Также американские деньги позволят покрывать иные гуманитарные нужды, пишет ТАСС.

По информации журналистов, в ходе своего визита в США украинский министр на встречах с американскими политиками заявлял о том, что Киеву для оплаты собственных расходов в апреле-июне необходима сумма в размере не менее пяти миллиардов долларов ежемесячно, два из которых поступали бы из Штатов.

Кроме того, в будущем Киев намерен послать дополнительный запрос о материальной помощи, он будет касаться более долгосрочных нужд по восстановлению страны.

Накануне стало известно, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявили о выделении 713 миллионов долларов на военное финансирование Украины и еще 15 стран Европы.

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