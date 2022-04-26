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Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея уничтожит любую нападающую силу

Полина Долганова

В мире
Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея уничтожит любую нападающую силу
Фото: Cкриншот с YouTube / Bloomberg TV Markets and Finance

Глава Северной Кореи Ким Чен Ян заявил, что КНДР сможет уничтожить любую силу, которая попытается инициировать военный конфликт. Об этом он сказал на параде в честь 90-летия с момента основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля.

— Сейчас наши военные силы готовы к любой битве, — заявил глава Северной Кореи, слова которого приводит РИА Новости.

Недавно сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, Пхеньян будет готов применить в ответ ядерное оружие. Сестра Ким Чен Ына, однако, подчеркнула, что Северная Корея никогда не нападет первой, но всегда будет готова ответить на любое посягательство и агрессию в ее сторону.

16 марта в Северной Корее запустили снаряд, который, предположительно, является баллистической ракетой. Известно, что тогда Министерство обороны Японии приступило к сбору и анализу данных, которые связаны с данным пуском. На тот момент других деталей этого инцидента не приводилось.

Ким Чен Ын КНДР Ядерное оружие
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