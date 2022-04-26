Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея уничтожит любую нападающую силу
Глава Северной Кореи Ким Чен Ян заявил, что КНДР сможет уничтожить любую силу, которая попытается инициировать военный конфликт. Об этом он сказал на параде в честь 90-летия с момента основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля.
— Сейчас наши военные силы готовы к любой битве, — заявил глава Северной Кореи, слова которого приводит РИА Новости.
Недавно сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, Пхеньян будет готов применить в ответ ядерное оружие. Сестра Ким Чен Ына, однако, подчеркнула, что Северная Корея никогда не нападет первой, но всегда будет готова ответить на любое посягательство и агрессию в ее сторону.
16 марта в Северной Корее запустили снаряд, который, предположительно, является баллистической ракетой. Известно, что тогда Министерство обороны Японии приступило к сбору и анализу данных, которые связаны с данным пуском. На тот момент других деталей этого инцидента не приводилось.