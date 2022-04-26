Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
СМИ: США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией
Фото: Unsplash

Высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о планах США ослабить Россию свидетельствует о готовности Белого дома к многолетнему противостоянию с Москвой. Такое мнение выразил журналист издания The New York Times Дэвид Сангер.

По мнению автора статьи, в начале российской спецоперации на Украине американский президент Джо Байден заявлял о нежелании превращать ситуацию в столкновение Москвы и Вашингтона. При этом в последнее время, пишет Сангер, «линии размылись, а риторика стала более резкой».

Журналист добавил, что заявление Остина свидетельствует о том, что Штаты готовятся к многолетнему противостоянию с РФ, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявили о выделении 713 миллионов долларов на военное финансирование Украины и еще 15 стран Европы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Пентагон Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте