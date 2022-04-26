СМИ: США готовятся к многолетнему противостоянию с Россией

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Высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о планах США ослабить Россию свидетельствует о готовности Белого дома к многолетнему противостоянию с Москвой. Такое мнение выразил журналист издания The New York Times Дэвид Сангер.

По мнению автора статьи, в начале российской спецоперации на Украине американский президент Джо Байден заявлял о нежелании превращать ситуацию в столкновение Москвы и Вашингтона. При этом в последнее время, пишет Сангер, «линии размылись, а риторика стала более резкой».

Журналист добавил, что заявление Остина свидетельствует о том, что Штаты готовятся к многолетнему противостоянию с РФ, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявили о выделении 713 миллионов долларов на военное финансирование Украины и еще 15 стран Европы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.