Территорию возле отделения полиции в районе Северный благоустроят

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Челобитьевское шоссе, 4с1 Карта всех событий

Проектная документация одного из этапов капитального ремонта в двух административных зданиях в районе Северный на северо-востоке столицы была согласована. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба Москомэкспертизы.

— В рамках благоустройства территории запланировано устройство спортивной площадки с покрытием из резиновой крошки, площадок для личного состава, а также площадок для осмотра автотранспорта на восемь машино-мест, в том числе на одно место для маломобильных групп населения, — говорится в сообщении.

Само здание находится по адресу Челобитьевское шоссе, дом 4, строение 1,2. Также председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что в рамках второго этапа работ предусмотрены ремонт проездов, в том числе для проезда пожарной техники, ремонт тротуаров и замена бордюрного камня.

Более подробную информацию можно узнать на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства.

Помимо этого, стало известно, что в Северо-Восточном административном округе Москвы состоится капитальный ремонт жилого дома 1917 года постройки.

В рамках капитального ремонта строители проведут работы на кровле, чердаке и в подвале здания. Фасад оштукатурят и окрасят, обработают стены и декоративные элементы антисептиком в два слоя в местах замачивания.