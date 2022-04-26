СМИ: В Белом доме опасаются возвращения Трампа в Twitter

Фото: Whitehouse

Представители администрации президента США Джо Байдена опасаются, что экс-глава Штатов Дональд Трамп может вернуться в Twitter после того, как компанию купил предприниматель Илон Маск. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает телеканал CNBC.

По данным СМИ, администрация Байдена внимательно следит за ходом заключения сделки по Twitter и опасается, что переход компании в руки Маска приведет к неконтролируемому всплеску дезинформации на платформе.

Уточняется, что опасения связаны с предстоящими промежуточными выборами в американский конгресс, передает РИА Новости.

25 апреля стало известно, что основатель компаний SpaceX и Tesla, американский бизнесмен Илон Маск покупает социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. По словам самого Маска, он заботится о будущем цивилизации и собирается сделать так, чтобы люди могли свободно говорить в рамках закона. Он особенно подчеркнул, что стремится придерживаться политики полной свободы слова.

Позже стало известно, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен возвращаться в социальную сеть Twitter после приобретения американским предпринимателем Илоном Маском компании, которой принадлежит микроблог.