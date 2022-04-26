Площадь Академика Тамма на Ленинском проспекте обновят в 2022 году

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Россия, Москва, площадь Академика Тамма Карта всех событий

Столичные службы приведут в порядок площадь Академика Тамма в рамках комплексного благоустройства участка Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

— По замыслу архитекторов, обновленное пространство воплотит идею добрососедства. В центре площади установят почти 100-метровый металлический стол в форме кольца со стульями и лавочками вокруг. В теплое время года местные жители смогут использовать его для коворкинга и совместного творчества, — говорится в сообщении.

Во время работ по благоустройству тротуары общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров замостят плиткой, обновят 2,4 тысячи «квадратов» асфальтового дорожного покрытия. Тротуары отделят от проезжей части новым бордюрным камнем, говорится в релизе.

Также стало известно, что до конца 2022 года специалисты столичного комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов.

При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов специалисты сперва исправляют геометрию панелей, а затем заполняют герметиком межпанельные швы.