Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кабмин активизирует работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования

Полина Долганова

Общество
Кабмин активизирует работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования
Фото: Правительство РФ

В России планируют активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Уточняется, что фонд должен заработать с 1 января 2023 года.

В кабмине уточнили, что единая система поможет сделать получение социальных выплат более быстрым и организованным.

В связи с работой по созданию фонда Минтруд должен до 5 мая представить в правительство график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации закона о создании фонда, передает ТАСС.

20 апреля в Госдуме назвали возможный срок индексации пенсий. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это должно произойти не позднее второго квартала текущего года. Чего стоит ожидать от индексации, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, есть два способа индексации пенсий. Собеседник «ВМ» подчеркнул, что факт необходимости индексации пенсий не ставится под сомнение.

Правительство РФ Михаил Мишустин Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces, или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте