Кабмин активизирует работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования

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В России планируют активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Уточняется, что фонд должен заработать с 1 января 2023 года.

В кабмине уточнили, что единая система поможет сделать получение социальных выплат более быстрым и организованным.

В связи с работой по созданию фонда Минтруд должен до 5 мая представить в правительство график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации закона о создании фонда, передает ТАСС.

20 апреля в Госдуме назвали возможный срок индексации пенсий. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это должно произойти не позднее второго квартала текущего года. Чего стоит ожидать от индексации, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его словам, есть два способа индексации пенсий. Собеседник «ВМ» подчеркнул, что факт необходимости индексации пенсий не ставится под сомнение.