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Астролог рассказала, кому повезет в любви в мае 2022 года

Ирина Игнатенко

Общество
Астролог рассказала, кому повезет в любви в мае 2022 года
Фото: depositphotos

Астролог Елена Егорова рассказала, представителям каких знаков Зодиака повезет в любви в мае 2022 года.

Так, у Близнецов в этом месяце начнется романтический период. Те, кто свободен, могут познакомиться с интересным человеком в поездке или в Сети.

Для Раков также наступает счастливая пора. В мае 2022 года у людей, рожденных под данным знаком зодиака, будут прекрасно складываться отношения с любимыми, родными, близкими и друзьями.

Для рожденных под знаком Дева ожидается очень активный и результативный месяц. Существует вероятность знакомства с интересным и надежным человеком. Астролог советует дать такому человеку время для проявления чувств и не упускать свой шанс.

У людей, рожденных под знаком зодиака Весы, ожидается прекрасный период. В мае 2022 года можно ожидать подарков от любимых. У свободных представителей воздушной стихии появится отличная возможность встретить интересного человека и заново влюбиться.

Стабильность в отношениях наступит у Водолеев. Свободные представители этого знака смогут зайти свою судьбу, передает Life.ru.

До этого астрологи рассказали, как смогут обрести богатство разные знаки зодиака.

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