Минобороны опубликовало кадры оставленной ВСУ базы хранения вооружения ПВО

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Минобороны России 26 апреля опубликовало видео, на котором можно рассмотреть базу ремонта и хранения техники, оставленную украинскими военными.

По данным российского оборонного ведомства, на территории базы были обнаружены комплексы ПВО, боеприпасы, запасные части к радиолокационным станциям и цеха по ремонту техники.

Военные из состава сил ВСУ, предположительно, бросили на базе вооружения и боеприпасы и отступили.

— Техника нами была захвачена и находится в нашем распоряжении. Здесь различные наименования техники, всего около 100 единиц, — цитирует заявление Минобороны ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.