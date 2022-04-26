Фото: Пресс-служба Госдумы

Задержаны причастные к взрыву в жилом доме Санкт-Петербурга. Об этом сообщается во вторник, 26 апреля, в Telegram-канале Shot.

Уточняется, что подозреваемых задержали в Москве, их трое: 16-летние брат и сестра, а также 27-летняя женщина. Все являются жителями столицы.

По предварительным данным, злоумышленники положили взрывное устройство к дверям своего знакомого, чтобы «устранить». Сам потерпевший заявил, что понятия не имеет, кто может желать ему смерти. Также он рассказал, что той ночью напился, уснул и очнулся только от громкого звука.

Напомним, взрыв прогремел в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге 25 апреля. Взрывное устройство сработало на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами. Из многоэтажки эвакуированы 40 человек. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.