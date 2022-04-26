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Сотрудники музея рассказали о реставрации памятника Минину и Пожарскому

Ирина Игнатенко

Город
Сотрудники музея рассказали о реставрации памятника Минину и Пожарскому
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Продолжается реставрация памятника Минину и Пожарскому, работы планируют закончить в октябре. Специалисты проводят реставрацию внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов. Об этом рассказали РИАМО в пресс-службе Государственного исторического музея.

В процессе реставрации уже были удалены технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси. Все работы проводятся в соответствии с запланированным графиком, спешка может привести к разрушению скульптуры.

Как отмечают эксперты, перед реставрацией состояние памятника было плохим, начались многочисленные коррозийные процессы внутри монумента.

— В числе других проблем, над устранением которых сейчас работают реставраторы: нарушение конструктивной жесткости несущей оболочки скульптурной композиции в области плинта; многочисленные сквозные трещины в оболочке скульптурной композиции на плинте в результате коррозии металла и перераспределения нагрузки, — сообщили в пресс-службе.

После окончания работ по реставрации фигур Минин и Пожарского и укреплению основания скульптурной группы, их вернут на постамент. Затем на постаменте закрепят отреставрированные барельефы, золоченые буквы. После специалисты приступят к процессу благоустройства территории вокруг памятника.

21 апреля сообщалось, что для восстановления монумента «Покорителям космоса» в столице объявлен конкурс реставраторов.

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