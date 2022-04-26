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Народный календарь. Почему нельзя обманывать 27 апреля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему нельзя обманывать 27 апреля
Фото: pexels.com

В народном календаре дата получила название Мартын-лисогон. Православная церковь 27 апреля почитает святителя Мартина Исповедника, папу Римского.

В этот день нельзя обманывать и льстить, в противном случае можно беду накликать на себя и своих близких, в основном это касается денежных проблем.

В день святого Мартина наблюдали за поведением лисиц, журавлей и ворон. По охотничьим приметам, в этот день лисицы из старых нор переселяются в новые и на протяжении трех суток своего переселения бывают глухи и слепы.

Однако если их поймать в этот день, то вы будете всю жизнь страдать от проделок мошенников. В этот день не рекомендуется гнать со двора воронов, в противном случае они будут обижены на вас и могут наслать неприятности на ваш дом.

В этот день нельзя обманывать и льстить, в противном случае можно беду накликать на себя и своих близких, в основном это касается денежных проблем.

Запрещено вступать в ссоры. Никто из тех, кто начал ссориться, не сможет доказать свою правоту, однако спорная ситуация в итоге перерастет в серьезный конфликт.

В этот день также нельзя стирать одновременно вещи супруга и супруги, согласно легендам, семейную пару ожидает ссора. Необходимо вначале выстирать мужскую одежду, после чего можно приступать и к женской. Вещи детей стирать вместе с родительскими можно.

Приметы погоды:

Ранний взлет пчел сулит красную весну.

Много сока из березы течет — к поздней осени.

Если верба зацвела и прилетели ласточки и стрижи, то пришла пора саженцы в садах высаживать.

Дождливый день — к хорошей пашне.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя обманывать 27 апреля

Именины отмечают: Мартин, Иван, Валентин, Антон, Александр.

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