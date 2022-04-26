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Милонов предложил создать альтернативу банковским приложениям на сервисе «Госуслуги»

Ирина Игнатенко

Общество
Милонов предложил создать альтернативу банковским приложениям на сервисе «Госуслуги»
Фото: Пресс-служба Госдумы

На базе государственного сервиса «Госуслуги» нужно создать раздел, который смог бы частично заменить собой заблокированные на фоне санкционных ограничений банковские приложения и обеспечить удобный сервис по управлению счетами и переводами. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, в этом случае россияне получат новый сервис, который сможет заменить системы Apple Pay и Google Pay.

— У нас есть разные предложения бесконтактных платежей, но я бы на базе госуслуг сделал более надежную систему, потому что там авторизация серьезного уровня и более высокий уровень доверия к госуслугам у населения, — заявил депутат в комментарии «360».

Милонов напомнил, что банковские приложения удаляются из интернет-магазинов для смартфонов. Поэтому пользователи, сменившие смартфон или обновившие ПО, не смогут использовать эту технологию.

По мнению Милонова, недопустимо оставлять россиянам возможность использовать только классическую банковскую карту или наличные, необходимы иные технологии.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением вернуть традиционную систему высшего образования в России.

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