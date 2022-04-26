Музей транспорта пригласил москвичей на ряд мероприятий

Фото: Пресс-служба Музея транспорта

Россия, Москва, улица Рогожский Вал, 9/2 Карта всех событий

Жителей города пригласили принять участие в ряде мероприятий, подготовленных Музеем транспорта Москвы. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Майские будут насыщенными: Музей транспорта Москвы подготовил для вас лекции, детские творческие мастер-классы и кинопоказы, — говорится в сообщении.

Так, 1 мая горожан ожидает показ ретроавтомобилей клуба «Москвич»: моделей М401, М403, М408, М412, М2140, М2141, М2142, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ будет открыта выставка современных российских художников «Цветы... и только».

Среди экспонатов будут представлены произведения Зураба Церетели, Владимира Дубосарского, Люси Вороновой, Елены Ковылиной, Дмитрия Шорина, Марины Звягинцевой и других авторов из разных регионов России.

Открытие выставки «Точки зрения» в Музее русского импрессионизма, посвященной развитию портретного искусства в России на рубеже XIX–XX веков, произойдет 9 июня. В экспозицию войдут автопортреты и портреты Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Бориса Григорьева, Владимира Татлина, Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Николая Милиоти и других художников.