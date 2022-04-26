Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей транспорта пригласил москвичей на ряд мероприятий

Араз Салехов

Город
Музей транспорта пригласил москвичей на ряд мероприятий
Фото: Пресс-служба Музея транспорта
Россия, Москва, улица Рогожский Вал, 9/2 Карта всех событий

Жителей города пригласили принять участие в ряде мероприятий, подготовленных Музеем транспорта Москвы. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Майские будут насыщенными: Музей транспорта Москвы подготовил для вас лекции, детские творческие мастер-классы и кинопоказы, — говорится в сообщении.

Так, 1 мая горожан ожидает показ ретроавтомобилей клуба «Москвич»: моделей М401, М403, М408, М412, М2140, М2141, М2142, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ будет открыта выставка современных российских художников «Цветы... и только».

Среди экспонатов будут представлены произведения Зураба Церетели, Владимира Дубосарского, Люси Вороновой, Елены Ковылиной, Дмитрия Шорина, Марины Звягинцевой и других авторов из разных регионов России.

Открытие выставки «Точки зрения» в Музее русского импрессионизма, посвященной развитию портретного искусства в России на рубеже XIX–XX веков, произойдет 9 июня. В экспозицию войдут автопортреты и портреты Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Бориса Григорьева, Владимира Татлина, Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Николая Милиоти и других художников.

Транспорт Выставки Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте