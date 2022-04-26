Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова пригрозила Польше асимметричным ответом на захват дипсобственности

Полина Долганова

В мире
Захарова пригрозила Польше асимметричным ответом на захват дипсобственности
Фото: МИД РФ

Ответ России на захват собственности российских дипломатов в Польше может быть асимметричным. Об этом во вторник, 26 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными, — отметила представитель МИД.

Она добавила, что ни один недружественный шаг какой-либо страны в отношении России не останется без ответа, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что консульство Польши в Калининграде объявило о временном прекращении выдачи виз из-за нехватки сотрудников. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов. При этом Алиханов добавил, что в случае необходимости получить шенгенскую визу можно в литовском консульстве.

Также стало известно, что польские власти заняли здание, находящееся в российской дипломатической собственности. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что на место прибыл заведующий консульским отделом посольства, который заявил, что это объект российской дипломатической недвижимости и выступил против его захвата польскими властями. Однако этот протест был полностью проигнорирован.

Польша Мария Захарова МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте