Захарова пригрозила Польше асимметричным ответом на захват дипсобственности

Фото: МИД РФ

Ответ России на захват собственности российских дипломатов в Польше может быть асимметричным. Об этом во вторник, 26 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными, — отметила представитель МИД.

Она добавила, что ни один недружественный шаг какой-либо страны в отношении России не останется без ответа, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что консульство Польши в Калининграде объявило о временном прекращении выдачи виз из-за нехватки сотрудников. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов. При этом Алиханов добавил, что в случае необходимости получить шенгенскую визу можно в литовском консульстве.

Также стало известно, что польские власти заняли здание, находящееся в российской дипломатической собственности. Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что на место прибыл заведующий консульским отделом посольства, который заявил, что это объект российской дипломатической недвижимости и выступил против его захвата польскими властями. Однако этот протест был полностью проигнорирован.