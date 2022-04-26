Астролог рассказала, с какими проблемами могут столкнуться знаки Зодиака в период затмений

Солнечное затмение в Москве / Фото: «Вечерняя Москва»

30 апреля состоится солнечное затмение в знаке Тельца в соединении с Ураном и восходящим узлом. Этот день открывает коридор затмений до 16 мая. С какими проблемами могут столкнуться различные знаки Зодиака рассказала астролог Екатерина Максимова.

Для Овнов в этот период необходимо уделить предельное внимание своим финансам. Это хорошее время, чтобы подумать об альтернативных источниках дохода. Не стоит делать рискованные вложения, играть на бирже.

Близнецы во время затмения могут столкнуться с тем, что все тайное становится явным. Порой это болезненный процесс, потому что не все готовы слышать правду.

Весам астролог советует соблюдать осторожность. Это период повышенной травмоопасности и может дать экстремальные моменты в дороге и при занятии спортом.

Скорпионам этот период может даться нелегко. Все психологические травмы прошлого могут напомнить о себе, может наступить момент эмоционального кризиса.

Стрельцам нужно будет позаботиться о здоровье, так как многочисленные болячки могут напомнить о себе. На Затмения и в период ауры затмений (7 дней до и после даты) лучше не назначать даты операций, если это возможно.

У Козерогов может наступить кризис в общении с детьми. А для творческих представителей этого знака ожидаются муки творчества, когда созданное кажется несовершенным и требующим доработки, передает издание argumenti.ru.

До этого астрологи раскрыли, как стать миллионерами разным знакам зодиака.