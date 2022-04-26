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В ФНС опровергли информацию о незапланированных визитах налоговиков

Георгий Соланович

Общество
В ФНС опровергли информацию о незапланированных визитах налоговиков
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России заявили, что информация о внезапных визитах налоговиков в квартиры граждан «не соответствует действительности».

В ведомстве уточнили, что физлица имеют право на неприкосновенность жилой собственности. Должностные лица имеют право войти в жилье налогоплательщика только по решению суда.

Так, выездные проверки могут проводиться на территории налогового органа, при этом гражданин, как правило, получает требование о предоставлении документов.

— Стоит отметить, что выездные налоговые проверки физических лиц назначаются только в исключительных случаях при наличии подтвержденных фактов неуплаты налогов, когда иные формы диалога с налогоплательщиком не дали соответствующих результатов, — добавили в ФНС.

Примечательно, что обычная налоговая проверка к таким случаям не относится, передает РИА Новости.

В Госдуме готовят законопроект, согласно которому максимальный налоговый вычет при покупке жилья в России может увеличиться двукратно. Пока при покупке жилья можно вернуть до 260 тысяч и до 390 тысяч, если квартира или дом приобретается в ипотеку. «Вечерняя Москва» разбиралась, как именно работает такой вычет и кто может его получить.

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