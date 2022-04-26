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Медики назвали четыре уникальных свойства лосося

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Медики назвали четыре уникальных свойства лосося
Фото: Pixabay

Медицинские специалисты перечислили четыре уникальных свойства лосося. Они советуют включать рыбу в рацион, лучше если она будет запечена или приготовлена на гриле.

В этой рыбе содержится большое количество витамина D. Он помогает иммунной системе работать правильно. Также лосось богат витамином B6. По словам ученых, данный витамин помогает поддерживать биохимические реакции в организме человека.

Кроме того, лосось — это отличный источник Омега-3. В лососе много докозагексаеновой кислоты, а это один из видов жирных кислот омега-3. Научно доказано, что такие кислоты поддерживают здоровье сердца, снижают уровень «плохого» холестерина.

В данном виде рыбы также присутствует много магния. В сутки мужчины должны употреблять как минимум 400–420 мг магния, женщины — 310–320 мг, передает ФАН.

В отличие от дикой рыбы, употребление искусственно выращенного лосося может спровоцировать ряд заболеваний. Об этом заявила заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко.

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