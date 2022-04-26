Жители столицы выберут имена для новорожденных козлят и ягнят на «Городской ферме» ВДНХ

Фото: Предоставлено пресс-службой ВДНХ

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ВДНХ запускает голосование по выбору имен для козлят и ягнят, родившихся на «Городской ферме». Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе выставки.

— В семейном образовательном центре «Городская ферма» на ВДНХ произошло весеннее пополнение. На свет появились две девочки-козочки и двое ягнят. Имена для малышей по традиции мы выбираем народным голосованием, — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие, необходимо написать подходящее имя в комментарий к публикации в Telegram-канале ВДНХ. Администрация выставки выберет самые популярные варианты и опубликуют 1 мая.

12 апреля на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, в котором жители столицы выберут имя для детенышей редкого львинохвостого макака, которые родились в Московском зоопарке. Москвичам предстоит выбрать имя из трех вариантов: Иветта и Лизетта, Маня и Дуня, Лилия и Фиона.

Помимо этого, 5 апреля началось голосование, в котором москвичи выберут имя для робота-собаки, поступившего на службу в московскую Государственную инспекцию по недвижимости.