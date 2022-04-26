Нутрициолог назвала продукты, которые замедляют старение

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Эксперт по питанию Анастасия Голобородько рассказала о том, какие продуты нужно включить в рацион для омоложения организма.

По ее словам, нужно есть как можно больше свежих продуктов растительного происхождения.

— Во-первых, это темная листовая зелень. Чем темнее пигмент листа, чем больше правильных компонентов находится в этом продукте. Больше зелени — меньше воспалений в организме. Второй пункт — это овощи. Каждый прием пищи должен ими сопровождаться. Мы визуально делим тарелку пополам, и ровно половину должны занимать овощи с зеленью. В рацион нужно включать хрустящие овощи, желательно не крахмалисты. И на замену птице и мясу становятся рыба и морепродукты: кальмары, мидии, креветки, все панцирные, осьминоги и другие обитатели моря. Также нужно включить дикую рыбу типа сельди и скумбрии, — объяснила эксперт.

Анастасия отметила, что существуют продукты, которые негативно влияют на молодость и красоту, и главный враг — это сахар и его сочетание с белковой пищей.

Нутрициолог назвала и другие продукты, которые стоит исключить из рациона, если вы хотите сохранить молодость как можно дольше.