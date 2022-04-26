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Федун и Алекперов отказались уезжать из России

Георгий Соланович

Общество
Федун и Алекперов отказались уезжать из России
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Владелец футбольного клуба «Спартак» и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун заявил, что ни он, ни бывший глава компании Вагит Алекперов не собираются уезжать из России.

— Первое: ни Алекперов, ни я не собираемся уезжать из страны. Об этом, кстати, Алекперов заявил в интервью каналу «Россия 24». Второе: ситуация сложная и будет еще осложняться. Мой опыт четырех кризисов говорит, что процесс далеко не закончен, — уточнил Федун.

Владелец столичного футбольного клуба также подчеркнул, что «Спартак» очень важен для него. Федун будет делать все, чтобы клуб жил. Сплетни и слухи о возможном отъезде вице-президент «Лукойла» он отказался комментировать, передает РИА Новости.

О том, что глава «Лукойла» Вагит Алекперов покинул свой пост, стало известно 21 апреля. В «Лукойл» подчеркнули, что он не являлся контролирующим акционером ПАО, так как владел 3,12 процента акций «Лукойла» и обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43 процента акций нефтедобытчика.

18 апреля футбольному клубу «Cпартак» исполнилось сто лет. Несмотря на большие сложности и удары судьбы, преследовавшие команду на протяжении целого века, она все же сумела стать самой титулованной в стране. В копилке клуба — 36 турнирных трофеев и один суперкубок. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил с ветеранами красно-белых и узнал у них, как развивалась команда.

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