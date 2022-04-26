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Минобороны заявило об уничтожении двух украинских комплексов С-300

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны заявило об уничтожении двух украинских комплексов С-300
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили два вражеских ракетных комплекса С-300. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы, — уточнил он.

Кроме того, по словам генерал-майора, российские солдаты за сутки поразили 37 пунктов управления и 114 опорных пунктов ВСУ, 139 артиллерийских позиций, 21 склад боеприпасов и 983 района сосредоточения украинских боевиков.

Российская авиация за прошедшие 24 часа нанесла удары по 87 военным объектам Украины, уничтожила 59 единиц бронетехники и 500 человек личного состава ВСУ.

Конашенков заключил, что средства ПВО РФ сбили 13 украинских беспилотников и две ракеты «Точка-У», передает РБК.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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