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Путин присвоил Делимханову звание Героя России

Георгий Соланович

Общество
Путин присвоил Делимханову звание Героя России
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 26 апреля, подписал указ о присвоении депутату Госдумы Адаму Делимханову звания Героя России.

— За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу, — отмечается в документе.

До этого первый зампред комиссии Государственной думы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев заявил, что высказыванием депутата Адама Делимханова о бывшем судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеве должна заниматься Генпрокуратура. Делимханов пообещал «отрезать головы» членам семьи Янгулбаева. 22 января сам Янгулбаев и его дочь покинули Россию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал экс-судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». Он высказался о том, что бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей и вместо того, чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

СПРАВКА «ВМ»

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.

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