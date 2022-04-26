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РФ объявляет трех сотрудников посольства Швеции в Москве персонами нон грата

Полина Долганова

В мире
РФ объявляет трех сотрудников посольства Швеции в Москве персонами нон грата
Фото: Pixabay

Россия объявляет трех сотрудников посольства Швеции в Москве персонами нон грата. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Уточняется, что МИД РФ выразил протест шведскому послу в Москве в связи выдворением из страны трех российских послов и оказанием Швецией военной поддержки Украине.

Дипломатические отношения Москвы начали портится с некоторыми странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

13 апреля СМИ сообщали, что Швеция может подать заявку на вступление в НАТО в июне, а Финляндия определится с этим в ближайшие недели.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие Финляндии и Швеции в НАТО не будет способствовать безопасности в Европе.

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