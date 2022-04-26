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Госдума исключила возможность резкого роста цен на аренду квартир в Москве

Александр Афонин

Город
Госдума исключила возможность резкого роста цен на аренду квартир в Москве
Фото: Пресс-служба Госдумы

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева исключила вероятность резкого роста цен на аренду квартир в Москве. Об этом она сообщила во вторник, 26 апреля.

— Это абсолютно недопустимо с учетом того, что доходы граждан, скорее всего, будут падать. Уходят многие зарубежные компании, в которых работали экспаты, люди из других регионов. Поэтому нет, этот прогноз совершенно не соответствует действительности, — сказала она.

Разворотнева добавила, что на данный момент стоимость арендного жилья в Москве идет на спад. По ее словам, это связано со снижением доходов населения, перелает агентство городских новостей «Москва».

Накануне эксперты дали оценку, как будет меняться стоимость аренды квартиры в Москве. По словам Марка Гойхмана, рынок аренды в настоящее время находится под противоположными факторами.

17 апреля стала известна средняя стоимость аренды квартиры в столице. По данным исследования, однокомнатная квартира обойдется в 45,8 тысяч рублей, а двухкомнатная — 77,6 тысячи рублей.

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