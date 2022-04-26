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Песков заявил, что лидера ЛДПР должны выбрать в самой партии

Араз Салехов

Политика
Песков заявил, что лидера ЛДПР должны выбрать в самой партии
Фото: Администрация президента РФ

Выбором лидера партии ЛДПР должны заниматься члены фракции. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В первую очередь это вопрос к самой партии. Это, конечно, больше связано с внутрипартийными процессами, — отметил он.

При этом представитель Кремля добавил, что правительство на данном этапе не обсуждало подобного вопроса, сообщает ТАСС.

Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни, 8 апреля состоялось отпевание политика в храме Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил панихиду по депутату.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что тяжелая степень заболевания и особенности его течения не позволили врачам спасти жизнь Жириновского.

Помимо этого, стало известно, что телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев не собирается становиться лидером российской партии ЛДПР. Ранее он опровергнул все подобные слухи.

Также Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин сегодня провел телефонную беседу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которой лидеры двух стран обсуждали Украину.

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