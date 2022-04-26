Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Хватит на 12 месяцев»: врач рассказал, что происходит с лекарствами из-за санкций

Анна Михалюк

Общество
«Хватит на 12 месяцев»: врач рассказал, что происходит с лекарствами из-за санкций
Фото: depositphotos

Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал, что сейчас происходит с фармацевтической отраслью и как будет меняться динамика на рынке в связи с санкциями и трудностями транспортировки.

Он рассказал, что жизненно важных препаратов хватит на 8-12 месяцев, об этом заявлял Минздрав.

— Я не видел исчезновения жизненно важных препаратов не из нашей клиники, ни у коллег, с которыми я общаюсь. Бывают сложности с поставками, но они решаемы. Это логистические трудности. В более трудной ситуации находятся люди, которые работают с дорогостоящими препаратами, которые или в России не производятся, или производятся на импортном сырье. Это препараты для лечения онкологии, орфанных заболеваний. Есть потребность в этих лекарствах, а аналогов российских нет, — рассказал доктор в интервью для YouTube-канала «Правмир».

Обычные препараты, по его мнению, никуда не пропадут, но они станут дороже. На госпитальный рынок препаратов приходится 20 процентов, а все остальное — на аптечное звено.

— Ничего катастрофического не будет, потому что любая система здравоохранения обладает запасом устойчивости, и российская система обладает лучшим умением реагировать на острые ситуации, чем на хронические, — пояснил врач.

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил меры ускорения процесса импортозамещения с производителями лекарственных препаратов. По словам главы города, фармпромышленность является одной из самых важных отраслей как с экономической, так и с социальной точки зрения.

Здравоохранение Врачи Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте