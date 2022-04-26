«Хватит на 12 месяцев»: врач рассказал, что происходит с лекарствами из-за санкций

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Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал, что сейчас происходит с фармацевтической отраслью и как будет меняться динамика на рынке в связи с санкциями и трудностями транспортировки.

Он рассказал, что жизненно важных препаратов хватит на 8-12 месяцев, об этом заявлял Минздрав.

— Я не видел исчезновения жизненно важных препаратов не из нашей клиники, ни у коллег, с которыми я общаюсь. Бывают сложности с поставками, но они решаемы. Это логистические трудности. В более трудной ситуации находятся люди, которые работают с дорогостоящими препаратами, которые или в России не производятся, или производятся на импортном сырье. Это препараты для лечения онкологии, орфанных заболеваний. Есть потребность в этих лекарствах, а аналогов российских нет, — рассказал доктор в интервью для YouTube-канала «Правмир».

Обычные препараты, по его мнению, никуда не пропадут, но они станут дороже. На госпитальный рынок препаратов приходится 20 процентов, а все остальное — на аптечное звено.

— Ничего катастрофического не будет, потому что любая система здравоохранения обладает запасом устойчивости, и российская система обладает лучшим умением реагировать на острые ситуации, чем на хронические, — пояснил врач.

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил меры ускорения процесса импортозамещения с производителями лекарственных препаратов. По словам главы города, фармпромышленность является одной из самых важных отраслей как с экономической, так и с социальной точки зрения.