Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Восстановлена картина стрельбы в детсаде в Ульяновской области

Георгий Соланович

Происшествия
Восстановлена картина стрельбы в детсаде в Ульяновской области
Фото: moscow-live

Восстановлена картина стрельбы в детсаде в Ульяновской области. По предварительным данным, первую жертву стрелок ранил на улице.

Так, одна из воспитательниц детского сада «Рябинка» в Ульяновской области Е. Карпова убиралась на крыльце образовательного учреждения, когда злоумышленник зашел на территорию и открыл стрельбу. Мужчина попал женщине в руку, после чего та забежала в детский сад и подняла тревогу.

Именно она попросила детей и сотрудников учреждения подняться на второй этаж, а сама успела спрятаться.

Мужчина прошел внутрь и увидел еще одну воспитательницу — О. Митрофанову. Она попыталась остановить нападавшего и была убита. После этого злоумышленник направился в детскую комнату, где произвел еще несколько выстрелов, а затем свел счеты с жизнью, сообщает Telegram-канал «112».

Видео: Телеграм-канал «112»

26 апреля неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.

В настоящее время полицейские устанавливают мотив преступления. Позже же появились кадры с места стрельбы.

Власти Ульяновской области рассказали о количестве пострадавших после стрельбы в детском саду.

Оружие Ульяновская область Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте