Фото: moscow-live

Восстановлена картина стрельбы в детсаде в Ульяновской области. По предварительным данным, первую жертву стрелок ранил на улице.

Так, одна из воспитательниц детского сада «Рябинка» в Ульяновской области Е. Карпова убиралась на крыльце образовательного учреждения, когда злоумышленник зашел на территорию и открыл стрельбу. Мужчина попал женщине в руку, после чего та забежала в детский сад и подняла тревогу.

Именно она попросила детей и сотрудников учреждения подняться на второй этаж, а сама успела спрятаться.

Мужчина прошел внутрь и увидел еще одну воспитательницу — О. Митрофанову. Она попыталась остановить нападавшего и была убита. После этого злоумышленник направился в детскую комнату, где произвел еще несколько выстрелов, а затем свел счеты с жизнью, сообщает Telegram-канал «112».

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26 апреля неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей. Затем он свел счеты с жизнью.

В настоящее время полицейские устанавливают мотив преступления. Позже же появились кадры с места стрельбы.

Власти Ульяновской области рассказали о количестве пострадавших после стрельбы в детском саду.