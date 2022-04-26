Движение ограничат в районе Подъемной улицы в связи с реконструкцией инженерных сетей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Подъёмная улица Карта всех событий

В период с 1 по 30 мая будет перекрыто движение в районе Подъемной улицы в связи с реконструкцией инженерных сетей. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, с 10 мая по 31 августа на круглосуточной основе будет перекрыта Подъемная улица — от дома 3 до дома 6 по Перовскому проезду. При этом будет сохранено движение транспортных средств по одной полосе за счет обустройства временных уширений и ликвидации парковочного пространства.

Фото: Пресс-служба ЦОДД

Более подробную информацию об ограничениях можно узнать в инфографике.

Также стало известно, что с 30 апреля по 9 мая в столичном метрополитене не будут ходить поезда на участке «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии в связи с началом строительных работ.

Уточняется, что после ее открытия и ввода всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на южном участке Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее на 15 процентов, на станции «Печатники» — до 30 процентов. При этом пассажиры смогут экономить время при пересадках на соседние линии.