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OBI возобновит работу в России до конца майских праздников

Георгий Соланович

Экономика
OBI возобновит работу в России до конца майских праздников
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Сеть OBI возобновит работу всех своих магазинов до конца майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 26 апреля.

— Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин OBI Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети, — отмечается в сообщении.

Так, в Москве и Санкт-Петербурге магазины OBI откроются к 1 мая, а затем возобновят работу региональные гипермаркеты. При этом к 11 мая для посетителей станут доступны все 27 точек компании в России.

Сайт и приложение OBI также возобновят в работу, однако лишь в информационном режиме. Сроки их запуска на данный момент неизвестны, о них сообщат позже, передает ТАСС.

До этого стало известно, что сеть магазинов «Ашан» продолжит работать на территории России, несмотря на призывы покинуть российский рынок.

Иностранные компании уходят с российского рынка на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

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