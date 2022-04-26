Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 26 апреля.

— Подробно обсуждена обстановка на Украине в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров, — говорится в сообщении.

Главы государств, в частности, затронули ситуацию в Мариуполе. Путин заявил Эрдогану, что город полностью освобожден от вражеских подразделений, а боевых действий там уже не ведется.

Украинские солдаты, уточнил российский лидер, остались только на территории комбината «Азовсталь». Путин подчеркнул, что Киев должен «взять на себя политическую ответственность» и отдать боевикам приказ сложить оружие: в таком случае российская сторона гарантирует им жизнь.

Кроме того, стороны обсудили ход переговоров между Москвой и Киевом, а также договорились о продолжении координации для безопасного выхода судов из портов Черного моря. Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили пути развития двусторонних отношений и отметили рост торгово-экономического сотрудничества, отмечается на сайте Кремля.

До этого Эрдоган во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговоров между Киевом и Москвой. Кроме того, он заявил, что Турция в целом положительно рассматривает вопрос готовности стать гарантом безопасности для Украины.

Украина Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте