Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 26 апреля.

— Подробно обсуждена обстановка на Украине в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров, — говорится в сообщении.

Главы государств, в частности, затронули ситуацию в Мариуполе. Путин заявил Эрдогану, что город полностью освобожден от вражеских подразделений, а боевых действий там уже не ведется.

Украинские солдаты, уточнил российский лидер, остались только на территории комбината «Азовсталь». Путин подчеркнул, что Киев должен «взять на себя политическую ответственность» и отдать боевикам приказ сложить оружие: в таком случае российская сторона гарантирует им жизнь.

Кроме того, стороны обсудили ход переговоров между Москвой и Киевом, а также договорились о продолжении координации для безопасного выхода судов из портов Черного моря. Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили пути развития двусторонних отношений и отметили рост торгово-экономического сотрудничества, отмечается на сайте Кремля.

До этого Эрдоган во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил готовность оказать всю возможную помощь в ходе переговоров между Киевом и Москвой. Кроме того, он заявил, что Турция в целом положительно рассматривает вопрос готовности стать гарантом безопасности для Украины.