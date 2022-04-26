Москвичам назвали участки с затрудненным движением вечером 26 апреля

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

В столице во вторник, 26 апреля, на некоторых дорогах наблюдаются заторы в движении транспорта, которые усилятся вечером. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность столичных дорог в пять баллов. При этом в пиковое время ожидается от шести до семи баллов.

Затруднения наблюдаются на Братеевском мосту (Бесединское шоссе), на улице Новой Башиловке на внутренней стороне ТТК, а также на 14-м километре внутренней стороны МКАД, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что ЦОДД обеспечит одностороннее движение на 13 улицах Москвы в 2022 году. Такое решение приняли для того, чтобы водителям было проще разъезжаться на узких дорогах.

Еще одной причиной является то, что мера позволит автомобилистам не парковаться вдоль проезжих частей, сужая их. Новое решение позволит снизить число конфликтов на дороге, а на 13 улицах появится более 600 новых парковочных мест.