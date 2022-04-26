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Санду связала теракты в Приднестровье с противоборством внутри региона

Евгений Белоусов

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Санду связала теракты в Приднестровье с противоборством внутри региона
Фото: Renew Europe group / CC BY-NC-ND 2.0

Теракты в Приднестровье связаны с противостоянием сил внутри непризнанной республики. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду во вторник, 26 апреля.

— Попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации, — цитирует главу государства РИА Новости.

В этот же день сообщалось, что организаторы взрывов у Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прибыли с Украины.

25 апреля серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки.

В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.

На следующий день две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны, обе вышки ретранслировали российское радио.

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