Санду связала теракты в Приднестровье с противоборством внутри региона
Теракты в Приднестровье связаны с противостоянием сил внутри непризнанной республики. Об этом сообщила президент Молдавии Майя Санду во вторник, 26 апреля.
— Попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации, — цитирует главу государства РИА Новости.
В этот же день сообщалось, что организаторы взрывов у Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе прибыли с Украины.
25 апреля серия взрывов прогремела в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе. Как рассказали очевидцы происшествия, сначала были слышны громкие звуки.
В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания МГБ было перекрыто, также неподалеку от него стояли машины милиции, скорой помощи, спасателей и пожарной охраны.
На следующий день две вышки связи подорвали в поселке Маяк Григориопольского района Приднестровья. В результате взрывов из строя были выведены мегаваттная и полумегаваттная антенны, обе вышки ретранслировали российское радио.