Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Интернет-омбудсмен рассказал о перспективах развития IT-отрасли в России

Ирина Игнатенко

Общество
Интернет-омбудсмен рассказал о перспективах развития IT-отрасли в России
Фото: pixabay.com/Lukas

Российскому рынку IT-специалистов необходим более глобальный, комплексный подход, чтобы сформулировать более четкие требования к специалистам отрасли. Такое заявление сделал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Он отметил, что в настоящее время знать языки программирования и уметь работать в сфере информационных технологий — это навыки, необходимые большей части населения.

По словам эксперта, понятие IT-специалиста становится все более растяжимым, поскольку мир достаточно быстро движется в сторону так называемых технологий Software Defined, то есть программно-определяемых продуктов.

— Любой товар может изменять свои свойства и характеристики под воздействием непосредственно программного обеспечения и программируемых настроек. Понимая это, мы с вами приходим к тому, что в принципе все, что начинают производить люди, так или иначе является результатом IT. То есть любое проектирование, любая разработка, да любая работа движется в этом направлении, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

По мнению интернет-омбудсмена, в ближайшие пять лет мир программирования может сильно видоизмениться. Процесс среднего уровня программирования будет автоматизирован с помощью нейросетей.

До этого бывший советник президента России по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко предложил изменить подход к высшему образованию в сфере IT-технологий.

эксперты IT-индустрия Образование
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О номинантах на Патриаршую литературную премию

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Пора заниматься своей коровой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Крупская для Кончаловского

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Все мнения
О проекте