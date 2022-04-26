Интернет-омбудсмен рассказал о перспективах развития IT-отрасли в России

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Российскому рынку IT-специалистов необходим более глобальный, комплексный подход, чтобы сформулировать более четкие требования к специалистам отрасли. Такое заявление сделал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Он отметил, что в настоящее время знать языки программирования и уметь работать в сфере информационных технологий — это навыки, необходимые большей части населения.

По словам эксперта, понятие IT-специалиста становится все более растяжимым, поскольку мир достаточно быстро движется в сторону так называемых технологий Software Defined, то есть программно-определяемых продуктов.

— Любой товар может изменять свои свойства и характеристики под воздействием непосредственно программного обеспечения и программируемых настроек. Понимая это, мы с вами приходим к тому, что в принципе все, что начинают производить люди, так или иначе является результатом IT. То есть любое проектирование, любая разработка, да любая работа движется в этом направлении, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

По мнению интернет-омбудсмена, в ближайшие пять лет мир программирования может сильно видоизмениться. Процесс среднего уровня программирования будет автоматизирован с помощью нейросетей.

До этого бывший советник президента России по развитию интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко предложил изменить подход к высшему образованию в сфере IT-технологий.