Петербургские учреждения образования могут проверить после трагедии в Ульяновске

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Петербурге могут провести комплексную проверку обеспечения безопасности в образовательных учреждениях города после трагедии, которая произошла в Ульяновске.

Как сообщает издание «Невские новости» информация о происшествии была доложена главам ряда комитетов Смольного. Пока решение о проверках детских садов и школ в Петербурге не принято, однако такая возможность обсуждается.

После подобного вооруженного нападения на школьников в Казани, петербургские власти отреагировали оперативно: почти сразу поступило указание провести комплексную проверку систем безопасности в среднеобразовательных учебных заведениях Петербурга.

25 апреля в селе Вешкайма неизвестный мужчина ворвался в местный детский сад во время тихого часа и устроил стрельбу. По предварительным данным, он убил двоих детей и нянечку, а также ранил еще одну сотрудницу заведения, передает ФАН.

Затем он свел счеты с жизнью. Позже появились кадры с места стрельбы.