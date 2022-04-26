Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые часто женятся и разводятся

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Астрологи перечислили четыре знака зодиака, с представителями которых не получится создать крепкую семью на всю жизнь.

Овен

В семье представитель этого знака всегда отводит себе главную роль. Только его решение кажется ему верным, кроме того, Овен не прощает ошибок, а также часто скандалит на пустом месте.

Стрелец

Представители этого знака крайне свободолюбивы, поэтому брак для них — клетка. В порыве чувств они могут создать семью, но страх ответственности возьмет свое. Между любовью и свободой Стрелец всегда выберет второе.

Водолей

Водолей часто витает в облаках, отчего их партнер может подумать, что тот безразличен ему. Представители этого знака свободолюбивы, поэтому если они не получат в браке желаемую свободу, то сбегут сами.

Козерог

Партнер Козерога часто страдает от недостатка внимания. Представители этого знака часто кажутся холодными, так как не привыкли лишний раз проявлять эмоции. Они расчетливы, и поэтому могут обеспечивать семью, но расчетливость часто переходит в скупость, передает Пятый канал.

До этого астрологи назвали пять знаков зодиака, склонных к изменам. Например, Овны, которые стараются скрывать свои чувства, особенно ревность.

Но иногда может так произойти, что все накопленные ранее эмоции выходят наружу. Представители этого знака легко прощают измену, ведь и сами могут пойти на нее в порыве страсти.