Двое мужчин вынесли лифтовое оборудование из дома в Москве. Видео

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Россия, Москва, Донецкая улица Карта всех событий

Двое мужчин похитили лифтовое оборудование из подъезда жилого дома в Москве. Об этом во вторник, 26 апреля, «ВМ» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, злоумышленники похитили из лифта дома на Донецкой улице установленное там электрооборудование. Чтобы не вызвать подозрений, один из воров надел жилет, похожий по цвету на форму сотрудников обслуживающей организации.

Затем мужчины погрузили похищенное в автомобиль и скрылись. Общая сумма нанесенного ущерба составила 750 тысяч рублей.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемых на Подольской улице.

Ими оказались 39-летний житель Подмосковья и 36-летний приезжий. Водитель автомобиля проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

Задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество изъято и будет возвращено обслуживающей организации.

Накануне, 25 апреля, в Сергиевом Посаде задержали мужчину, совершившего серию краж из автосервиса на сумму более 800 тысяч рублей.