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Уролог дала восемь советов против развития мочекаменной болезни

Лейла Алиева

Общество
Уролог дала восемь советов против развития мочекаменной болезни
Фото: depositphotos

Врач — уролог-андролог Наталья Мочалова дала несколько советов, как предотвратить развитие мочекаменной болезни (МКБ).

— Нездоровое питание — один из ключевых факторов, приводящих к развитию МКБ. Образованию камней способствует диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жира, белка и натрия, — рассказала специалист.

По ее словам, недугу подвержены мужчины после 40 лет, а также женщины в возрасте 45–50 лет. Это заболевание связано с проблемами обмена веществ и образованием камней в почках.

Одна из причин появления камней — недостаточный прием воды. Специалист советует отказаться от газированных напитков, сократить количество кофе, какао, шоколада, а также мяса.

Кроме того, лучше купить в аптеке препараты с витаминами А, Е и В, которые помогут предотвратить повторное появление камней в почках. А также стоит пить травяные чаи для почек, уточнила она.

В борьбе с мочекаменной болезнью помогут также тыква и семечки, которые содержат аминокислоты, высококачественное пищевое масло и белок. Специалист добавила, что лучшими лекарствами являются секс и движение, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, передает ФАН.

До этого врач-уролог Дмитрий Курбатов перечислил главные причины, по которым мужчины не могут иметь детей. Доктор подчеркнул, что проблемы с зачатием происходят из-за нарушения (по многим причинам) качества, структуры и функции сперматозоидов.

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