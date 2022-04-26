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Астролог назвал пять имен мужчин-альфонсов

Лейла Алиева

Общество
Астролог назвал пять имен мужчин-альфонсов
Фото: Pixabay

Астролог, экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис назвал имена пяти мужчин, наживающихся на чувствах женщин.

Андрей

Мужчины с именем Андрей иногда могут использовать женщин для своих целей, но делают это благородно и отрабатывают вложенные в них ресурсы сполна.

Антон

Антон находится в списке из-за буквы «а» и врожденного стремления быть лучшим во всех сферах. Загадка кроется в истории: в древнеегипетском обществе был бог солнца Антон, именно поэтому обладатели этого имени хотят купаться в лучах любви, славы и денег. По словам Харриса, врожденный нарциссизм позволяет Антонам делать это с большой легкостью.

Александр

— Сочетание «а» и «р» в начале и конце имени создают антагонизм, который делает его обладателя очень сексуальным, мужественным и притягательным для женщин. Некоторые Александры охотно этим пользуются, — рассказал астролог.

Женщинам они кажутся стабильными и крепкими мужчинами, поэтому тянутся к ним. Но лишь половина Александров оказывается теми, за кого их принимают, а другая часть таких кавалеров может сыграть с дамами злую шутку.

Виктор

У мужчин с этим именем стираются границы морали из-за врожденного желания побеждать, а женщина может стать инструментом для этой цели. Он не скажет даже «спасибо» своей возлюбленной. Виктор будет искать других женщин, которые захотят поделиться с ним деньгами.

Дмитрий

Сочетание мягкости и жесткости в одном имени очень притягивает женщин к его обладателям. Но зачастую это не наделяет Дмитрия мужскими качествами в должном объеме, поэтому среди обладателей этого имени часто встречаются соблазнители и альфонсы, передает Пятый канал.

До этого астрологи назвали знаки зодиака, за представителями которых скрываются настоящие альфонсы. Например, мужчины, рожденные под созвездием Близнецов, имеют тягу к жизни «на широкую ногу». Они вечно рискуют, тратят все свои деньги и развлекаются.

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