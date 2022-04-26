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Минобороны ответило на заявления Британии о допустимости ударов ВСУ по России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны ответило на заявления Британии о допустимости ударов ВСУ по России
Фото: depositphotos

Заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по российской территории является провокацией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России во вторник, 26 апреля.

— Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу, — говорится в сообщении.

Российские войска находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов по центрам принятия соответствующих решений в Киеве. Кроме того, присутствие в этих центрах иностранных советников не будет проблемой, передает сообщение Минобороны РИА Новости.

До этого Хиппи счел «абсолютно легитимным» для Украины наносить удары по территории России с целью «нарушить логистику» поставок товаров.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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